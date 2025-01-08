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ELÜS İşlem Sonuç Belgesi, düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Sonuç Belgesi, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına dahil edildi.

08 Ocak 2025 | 11:11
ELÜS İşlem Sonuç Belgesi, düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği kapsamında ELÜS'ün Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda alım satıma konu edilmesi halinde Borsa üyesi aracı kurumlarca düzenlenecek ELÜS İşlem Sonuç Belgesi, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı.

Bu çerçevede, ELÜS alım satımına taraf olanlar Borsada gerçekleştirilen bu işlemler için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge düzenlemeyecek. İşlemler, aracı kurumlarca düzenlenen ELÜS İşlem Sonuç Belgesi ile tevsik edilebilecek.

Ayrıca, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üyelerince düzenlenen her bir ELÜS İşlem Sonuç Belgesi'ne ilişkin bilgilerin takip eden ayın son günü saat 24.00'e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesi zorunlu hale getirildi. AA

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