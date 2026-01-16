Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

İkramiye Artışında Beklenti Ne?

2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan toplam ikramiye tutarının (her bayram için 2 bin TL), 2026 yılındaki ekonomik veriler ve yasal düzenlemeler ışığında artırılması gündemde. Hükümet kanadından gelecek resmi açıklama ile zamlı rakamlar netleşecek.

İkramiye Geçmişi: Nereden Nereye?

Yıl Toplam İkramiye Tutarı (Yıllık) 2018 2.000 TL (Uygulamanın başlangıcı) 2025 4.000 TL 2026 Yasal düzenleme bekleniyor

Söz konusu ikramiyelerden; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve vazife malulleri de kendi hisse oranları ölçüsünde yararlanabilecek.