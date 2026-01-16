Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde hesaplara yatırılan ikramiyelerin, bu yıl hangi tarihlerde ödeneceği ve miktarında bir artış olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 yılı bayram ikramiyesi süreci, Ramazan ayına kısa bir süre kala netlik kazanmaya başladı. 2018 yılında 1.000 TL ile başlayan bu geleneksel uygulama, geçtiğimiz yıl yapılan artışla 4 bin TL seviyesine ulaşmıştı. Şimdi ise gözler, 2026 yılı için yapılacak yeni zam oranına ve ödeme tarihlerine çevrildi.
2026 yılı dini takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Bu tarih doğrultusunda, ödemelerin bayramdan önceki hafta tamamlanması bekleniyor:
Ramazan Bayramı İkramiyesi: Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, ödemelerin 9-14 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Kurban Bayramı İkramiyesi: Mayıs ayının sonunda kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde, yaz döneminde ayrıca ödenecek.
İkramiye Artışında Beklenti Ne?
2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan toplam ikramiye tutarının (her bayram için 2 bin TL), 2026 yılındaki ekonomik veriler ve yasal düzenlemeler ışığında artırılması gündemde. Hükümet kanadından gelecek resmi açıklama ile zamlı rakamlar netleşecek.
İkramiye Geçmişi: Nereden Nereye?
|Yıl
|Toplam İkramiye Tutarı (Yıllık)
|2018
|2.000 TL (Uygulamanın başlangıcı)
|2025
|4.000 TL
|2026
|Yasal düzenleme bekleniyor
Söz konusu ikramiyelerden; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve vazife malulleri de kendi hisse oranları ölçüsünde yararlanabilecek.