Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Memur maaş farkı (14 günlük) ödeme tarihi

Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam oranları ve maaş farkı takvimi netleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %18,60 olarak belirlendi.

Maaş Farkları ve Ödeme Takvimi

Memur maaşları her ayın 15'inde peşin olarak yatırılmaktadır. Ancak Ocak ayındaki artışlar nedeniyle oluşan farkların ödenme süreci şu şekildedir:

15 Ocak Ödemesi: Memurlar 15 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar. 1 Ocak'ta göreve başlayan personel ise bu tarihte hem peşin maaşını hem de 14 günlük kısıt maaş farkını hak etmiş olacak.

Fark Ödemeleri: Enflasyon farkı ve katsayı artışından kaynaklanan ödemelerin 15 Ocak maaşına yetişmemesi durumunda, bu farkların Ocak ayı içerisinde belirlenen ilerleyen bir tarihte banka ve PTT hesaplarına yatırılması bekleniyor.