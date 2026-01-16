Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Memur maaş farkı (14 günlük) ödeme tarihi

Yeni yılın ilk ayında maaşların zamlı olarak ödenmesi ve katsayı değişikliklerinden kaynaklanan 14-15 günlük maaş farkları, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmak üzere takvime alındı.
Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam oranları ve maaş farkı takvimi netleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %18,60 olarak belirlendi.
Maaş Farkları ve Ödeme Takvimi
Memur maaşları her ayın 15'inde peşin olarak yatırılmaktadır. Ancak Ocak ayındaki artışlar nedeniyle oluşan farkların ödenme süreci şu şekildedir:
15 Ocak Ödemesi: Memurlar 15 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar. 1 Ocak'ta göreve başlayan personel ise bu tarihte hem peşin maaşını hem de 14 günlük kısıt maaş farkını hak etmiş olacak.
Fark Ödemeleri: Enflasyon farkı ve katsayı artışından kaynaklanan ödemelerin 15 Ocak maaşına yetişmemesi durumunda, bu farkların Ocak ayı içerisinde belirlenen ilerleyen bir tarihte banka ve PTT hesaplarına yatırılması bekleniyor.
2026 Ocak Yeni Maaş Tablosu
Enflasyon farkı (%6,85) ve toplu sözleşme zammının (%11) eklenmesiyle oluşan %18,60'lık artış sonrası rakamlar şu şekilde güncellendi:
|Kategori
|Mevcut Maaş
|Yeni Maaş (Ocak 2026)
|En Düşük Memur Maaşı (Aile yardımı dahil)
|50.503 TL
|59.896 TL
|En Düşük Memur Emekli Aylığı
|22.671 TL
|27.887 TL*
*Toplu sözleşme gereği eklenen 1.000 TL dahil tutardır.
Maaş Farkı Nasıl Hesaplanır?
Ocak ayında oluşan 14 günlük fark; 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki süreyi kapsar. Yeni katsayılar üzerinden hesaplanan maaş ile eski katsayı arasındaki fark, personelin unvanı ve derecesine göre değişiklik gösterir. Hak sahipleri bu ödemeleri ATM'ler veya şubeler üzerinden çekebilecekler.