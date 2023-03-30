Emlak vergisi ödeme için son gün ne zaman? Emlak vergisi internetten nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödeme için son gün ne zaman?

Eğer emlak vergisi iki taksit halinde ödenecekse ilk taksit mart ayından mayıs ayının son gününe kadar yapılmalıdır. İkinci taksit ise kasım ayı bitmeden ödenmelidir. Tek seferde ödeme yapılacak ise ödeme işlemi mayıs ayı bitene kadar tamamlanmalıdır.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

Emlak vergisi internetten nasıl ödenir?

Emlak vergisi, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi’nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ayrıca bankaların cep şubesi uygulamalarından da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir.

İndirimli emlak vergisi uygulamasından kimler yararlanabiliyor?

Aşağıda sayılan kişiler indirimli emlak vergisi oranı (yüzde 0) uygulamasından yararlanabiliyorlar. Yani bu kişiler kapsama giren meskenleri için emlak vergisi ödemiyorlar: