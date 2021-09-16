Sağlık Bakanı Koca, 4-10 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 183,48, Ankara’da 282,66, İzmir’de 43,26 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 4-10 Eylül’de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 183,48, Ankara’da 282,66, İzmir’de 43,26 oldu.

Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 156,95, Ankara’da 242,61, İzmir’de 45,58 olmuştu.

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. pic.twitter.com/GgqfEKQgeZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop olduğunu belirterek, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.” ifadesini kullandı.