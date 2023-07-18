Küresel ölçekte vatandaşlık ve oturum danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, üç ayda bir güncellediği dünyanın en çok güçlü pasaportları listesini açıkladığı Henley Pasaport Endeksi’ni yayınladı.

Açıklanan raporda Japonya, Henley Pasaport Endeksi'nde son beş yılda ilk kez birincilikten üçüncülüğe geriledi.

Singapur pasaportu, dünyanın 227 turistik noktasından 192 ülkeye vizesiz giriş ile dünyanın en güçlü pasaportu oldu.

Almanya, İtalya ve İspanya 190 ülkeye girişle ikinci sıraya yükselirken, Japon pasaportu sahipleri ise 189 ülkeye vizesiz girişle Avusturya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg, Güney Kore ve İsveç olmak üzere diğer altı ülkenin vatandaşlarına katılarak üçüncü sırada yer aldı.

Raporda ilk 10'da yer alan ülkeler arasında olan ABD, son on yılda Henley Pasaport Endeksi'ndeki puanını en az artıran ülke oldu ve 2013 ile 2023 yılları arasında sadece 12 ilave destinasyona vizesiz erişim sağladı.

Dünyanın en zayıf pasaportları

Afganistan, Irak ve Suriye vizesiz seyahatte sadece 27 puan alarak Henley Pasaport Endeksi'nin en alt sıralarında yer almaya devam ederek dünyanın en zayıf üç pasaportu oldu.

Seyahat edenlerin vizesiz ziyaret edebilecekleri ortalama yer sayısı 2006'da 58 iken 2023'te neredeyse iki katına çıkarak 109'a yükseldiğini belirten Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, bu artışın 18 yaş sıralamasının daha fazla seyahat özgürlüğüne yönelik genel eğilimini yansıttığını belirtti. Demirel, "En üst sıradaki Singapur, Afganistan'a kıyasla 165 ülkeye daha vizesiz ulaşabiliyor; ancak küresel hareketlilik açısından endeksin en üst ve en alt sıralarında yer alanlar arasındaki fark hiç olmadığı kadar büyük." ifadelerini kullandı.

Türk pasaportu ile 114 ülkeye vizesiz giriş

1 Ocak 2023'te yayınlanan Henley Pasaport Endeksi’nde 53. sırada yer alan Türkiye'nin, üç basamak birden yükselerek 50. sıraya geldiği bilgisini paylaşan Demirel, "Bu sonuçla Türkiye pasaportu ile vizesiz girilebilen ülke sayısı 114'e yükselmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Bugün sadece ilk sekiz ülke on yıl öncesine kıyasla vizesiz seyahate daha az erişime sahipken, diğer ülkelerin kendi sakinleri için daha fazla seyahat özgürlüğü elde etme konusunda başarılı olduğunu ifade eden Henley & Partners Yönetim Kurulu Başkanı ve pasaport endeksi kavramının yaratıcısı Dr. Christian H. Kaelin, “Geçtiğimiz 10 yıl içinde BAE, 107 vizesiz merkezin eklenmesiyle sıralamada 44 basamak yükselerek 56. sıradan 12. sıraya çıktı. Bu, sıralamada 28 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşen bir sonraki en çok yükselen Kolombiya'nın neredeyse iki katı seviyesinde. Çin ve Ukrayna, son on yılda sıralamalarını en çok geliştiren ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Jeopolitik dalgalanmalar ve bölgesel istikrarsızlıklar arttıkça küresel bağlantı ve erişim, servet yaratma ve korumanın temel bileşenleri haline gelmiştir ve önemi daha da artacaktır.” dedi.

Vizesiz girişe izin veren ülkeler sıralandı

Bir ülkenin sınırlarından vizesiz geçmesine izin vermesiyle kendi vatandaşlarının seyahat özgürlüğü arasındaki ilişkiyi ölçen Yeni Henley Açıklık Endeksi, dünya genelindeki 199 ülkeyi, önceden vize almadan girişine izin verdikleri ülke sayısına göre sıraladı.

Rapora göre, 'En açık' ilk 20 ülkenin tamamı, Kamboçya hariç, küçük ada ülkeleri ya da Afrika devletlerinden oluşuyor. Dünyadaki 198 pasaportun tamamına (kendi pasaportları hariç) vizesiz veya varışta vize ile giriş imkânı sunan 12 ülke arasında Burundi, Komoro Adaları, Cibuti, Gine-Bissau, Maldivler, Mikronezya, Mozambik, Ruanda, Samoa, Seyşeller, Doğu Timor ve Tuvalu yer aldı. Henley Açıklık Endeksi'nin en altında, hiçbir pasaporta vizesiz giriş izni vermeyen Afganistan, Kuzey Kore, Papua Yeni Gine ve Türkmenistan sıfır puan aldı.

Bu ülkeleri beşten az sayıda başka ülke vatandaşına vizesiz erişim sağlayan Libya, Butan, Eritre, Ekvator Ginesi ve Hindistan takip etti. Türkiye ise 90 ülkeden gelen ziyaretçilerin ön vizesiz giriş yapmasına izin vererek dünya çapında 45. sırada yer aldı.

Kendi vizesiz erişimleri ile diğer ülkelere açıklıkları arasında en büyük (negatif) farka sahip ilk 5 ülke Somali, Sri Lanka, Cibuti, Burundi ve Nepal; erişimleri ile açıklıkları arasında en küçük farka sahip ilk 5 ülke ise Singapur, Güney Kore, Malezya, Hong Kong (SAR Çin) ve Barbados oldu.