Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) “Ocak 2021 itibarıyla en değerli futbolcular” raporu açıklandı. Raporda, Avrupa’nın 5 büyük ligi kabul edilen Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve Serie A’dan piyasa değeri en yüksek oyuncular listeleniyor.

Listenin zirvesinde 165.6 milyon euro bonservis değeriyle Manchester United oyuncusu Marcus Rashford (23) var.

İkinci sırada 152 milyon euro bonservis değeriyle Borussia Dortmund oyucuncusu Erling Haaland (20), üçüncü sırasında ise 151.6 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold (22) yer alıyor. Zirvenin eski sahibi Mbappe 5. sıraya geriledi

Bir dönem listenin zirvesinde yer alan Ronaldo ve Messi ise bu kez daha gerilerde. Raporda Lionel Messi’nin sözleşmesinin bitimine 6 ay kala listeye 97. sıradan girdiği; tahmini değerinin 54 milyon euro olduğu belirtildi. Ronaldo içinse mükemmel performansına rağmen ilk 100’de kendisine yer bulamadığı belirtildi. Ronaldo 47 milyon bonservis bedeliyle 131. sırada. Raporda bu durumunun başlıca nedeninin ilerleyen yaşı ve Juventus ile sözleşmesinin nispeten kısa olması (Haziran 2022) gösterildi.

Listenin ilk 20 sırasında yer alan isimler, oyuncuların sözleşme ve doğum tarihleri şöyle: