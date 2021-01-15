Pandemi sürecinde ikinci el otomobil fiyatlarının ikiye katlanması tüketiciyi, sıfır km araçlara yöneltti. Cardata, Türkiye’nin en ucuz 50 otomobilini Ekonomist Dergisi için araştırdı. Araştırmaya göre en ucuz sıfır km otomobil 124 bin TL’den başlıyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır km yeni otomobil tarafında satın alınabilecek ilk 50 otomobile baktığımızda fiyat skalasının 124 bin TL ile 188 bin TL arasında olduğunu görüyoruz. Gerek son bir senede döviz kurundaki artış, gerekse de vergi matrah dilimlerindeki artışlardan dolayı sıfır km yeni otomobillerde fiyatların oldukça artığı bir pazarda, geçen yıl 124 bin TL ile 188 bin TL arasındaki satılan otomobil sayısı 90 adetler civarındayken şimdi bu adedin sadece 50 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz” diyor.

2021’in ilerleyen aylarında bu fiyat skalası arasındaki otomobil adedinin gitgide daha da düşmesi ve fiyat skalasının daralması bekleniyor. Bir başka deyişle en ucuz sıfır km bir otomobilin başlangıç fiyatının 2021’in ilk çeyreği sonunda 140 bin TL’ler civarından başlayacağı öngörülüyor.

İşte Türkiye’nin sıfır km en ucuz 50 otomobili şöyle:

1. En ucuz ‘0 km’ 50 otomobil Önceki Sonraki