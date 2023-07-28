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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?

2023 Temmuz ayı enflasyon oranı pek çok kişinin gündeminde. Peki Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? İşte, enflasyon beklentisi ve ayrıntılar...

28 Temmuz 2023 | 17:23
Son Güncellenme: 28 Temmuz 2023 | 17:29
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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti. 

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