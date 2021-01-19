Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele ilk doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı bugün itibarıyla başladı.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.

75. Yıl Huzurevi sakinleri aşılarını oldu

Aşılama programı kapsamında 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ilk doz aşılarını oldu.

Uzun süredir yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ziyaretçi yasağından “sabit vardiyalı” çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından “aşılama odası”nda gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak kuruluşlara ulaştırılan aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor.