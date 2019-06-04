ESBAŞ yeni bölgeye 20 yatırımcı bekliyor

Haziran 4, 2019 0 Yorum 63 Okunma
ESBAŞ yeni bölgeye 20 yatırımcı bekliyor

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) 2018’de 11 yeni yatırımcı çekmişti.

Bu ilgiyle birlikte yeni yatırım arazileri geliştirmeye başladı. Yeni bölgeye 20 kadar yeni yatırımcı bekleniyor.

Böylece 4,5 milyar dolarlık ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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