Esnafa hibe başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular ne kadar sürecek? Nasıl yapılacak? soruları yanıt buldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek” dedi. 1. ve. 2 grupta yer alan esnaf listeleri de belli oldu.
3) Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca
e-devlet üzerinden yapılabilecek.
Esnafımıza hayırlı olsun.. https://t.co/ao19u89jLk
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021
Esnafa hibe desteğinin detayları belli oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa hibe destek başvurularına ilişkin detayları twitter hesabından paylaştı:
- Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.
- Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.
- Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.
1. GRUP (5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar)
2. GRUP (3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar)
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