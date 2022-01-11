Hibrit çalışmanın iş hayatının bir parçası olmasıyla esnek yan haklarda dijital çözümlere yönelim artıyor. Sadakat şirketi Momento’nun verilerine göre; Momento’yu seçen firmalarda 2021 yılında esnek yan haklara talep yüzde 40 arttı, kişi başı ortalama bütçe ise 7.750 lirayı aştı.

Pandemiyle birlikte hibrit çalışma iş hayatına yerleşirken, şirketlerde kâr odaklılığın yerini değer odaklı bir yaklaşıma bırakmasının da katkısıyla ödüllendirme sistemlerine olan talep gün geçtikçe artıyor. Yeni nesil FinTech oyuncularından sadakat sistemleri şirketi Momento’nun verilerine göre esnek yan haklara talep yüzde 40 artarken, esnek yan haklarda kişi başı ortalama bütçe de yüzde 77 yükseliş gösterdi. Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, konuyla ilgili olarak esnek yan haklara olan talebin önümüzdeki yıl daha da artacağı öngörüsünde bulundu.

ERZAK YARDIMINDA KİŞİ BAŞI ORTALAMA BÜTÇE 2.400 TL

Momento verilerine göre; şirketler 2020 yılında çalışanlarına esnek yan haklarda 4.392 TL kişi başı ortalama bütçe ayırırken, 2021 yılında bu rakam 7.760 TL olarak gerçekleşti. Doğum günü için ayrılan tutar ise söz konusu dönemde 130 liradan 170 liraya yükseldi. Erzak yardımlarında ise 2020 yılında çalışanlara kişi başına ayrılan ortalama tutar 1.700 TL iken bu rakam 2021 yılında 2.400 TL oldu.

HER 3 HARCAMADAN 2’Sİ GIDA KATEGORİSİNDE

Kullanıcıların harcama alışkanlıklarında, kategori bazlı büyüme ve kategorilerin toplam harcamadaki payları incelendiğinde ise 2021 yılında en çok harcama yapılan kategori yüzde 63’lük pay ile gıda oldu. Gıdayı yüzde 13’lük payla giyim ve teknoloji, yüzde 7’lik payla ev/dekorasyon, yüzde 4’lük payla bebek ihtiyaçları izledi.

“TALEP ARTIŞI DEVAM EDECEK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, şunları söyledi:

“Firmalar önümüzdeki dönemde içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde getirilen yeni düzenlemelerle birlikte çalışanlarının maaş beklentilerini karşılama noktasında şirketlere maliyet avantajı sağlayabilecek çözümler aramaya daha çok yöneleceklerdir. Dolayısıyla Momento ürünlerini çalışanlara ücret paketinin bir parçası, esnek yan haklar kapsamında sunmak çok daha kıymetli bir hale gelmiş durumda. Biz de esnek yan haklara olan talebin artacağını öngörüyoruz.”

“2022 YILINDA 4 KAT BÜYÜME HEDEFLİYORUZ”

2021 yılının finansal sonuçlarını da değerlendiren Zeynep Dağlı Kastro “2021 senesinde her anlamıyla, insana, teknolojiye, müşterilerimizi daha da memnun edebilmeye yönelik yatırımlarımız devam etti. Böylece 2021 bütçelerimizde senelik yaklaşık 3 kat bir büyüme gerçekleştirdik. 2022 yılında hibrit ve uzaktan çalışma trendlerinin devam etmesini ve kurum kültürünü oluşturmakta dijitalleşmenin daha da önem kazanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında ödüllendirme sistemlerine ilginin artmasının yanı sıra Momento gibi insanı odağa alan ve dijital dönüşüme öncülük eden şirketlere talebin daha da artacağı inancındayız. 2022 yılında Momento olarak şirketimizin en az 4 kat büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz” dedi.