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Et fiyatlarını duyurdu: 'Fiyatları sabitledik'

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi yerel zincir marketler aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacaklarını bildirdi.

27 Ocak 2025 | 20:16
Son Güncellenme: 27 Ocak 2025 | 20:56
Et fiyatlarını duyurdu: 'Fiyatları sabitledik'

İstanbul PERDER üyesi marketler ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi. Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, çok sayıda ürün kategorisinde tüketiciyi enflasyona karşı korumak amacıyla indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını yıl boyunca yerel marketler olarak sürdürdüklerini aktardı.

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol aracılığıyla yaklaşık iki yıldır hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz.

Yapmış olduğumuz çeşitli kampanyalarımızla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya devam ediyoruz. Bu yıl da iki yıldır olduğu gibi ramazan ayında sofralara ekonomik fiyatlarda et ulaştırıyoruz. İstanbul PERDER olarak ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız, ramazan fırsatçılarına karşı tüketicinin yanındayız. Bugünden itibaren fiyatlarımızı sabitledik. Ramazan ayında tüketicilerimize ekonomik fiyatla et ulaştırmak bizim görevimiz."

Güzeldere, ayrıca "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini belirterek, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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