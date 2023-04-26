Evcil hayvan pazarı hızlı büyüyor

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde evcil hayvan pazarı yan ürün ve hizmetleri ile birlikte çok hızlı bir büyüme performansı gösteriyor.

Morgan Stanley raporuna göre global olarak 2030 yılına kadar evcil hayvan sektöründe yıllık yüzde 8 bir büyüme öngörülüyor. Sektörün 2030 yılına kadar 277 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ise gelişmiş pazarlara göre çok düşük bir pazar ancak hızlı büyüme eğiliminde.

Türkiye’de ilgi yükseliyor

Evcil hayvanlara yönelik tasarım ürünler üreten Lusi Doog Kurucu Ortağı Sibel Hoş, sektörün her yıl büyüyen pazar hacmine dikkat çekerek “Statista verilerine göre 2012'den bu yana, Türkiye'de en az bir köpek veya kediye sahip hanelerin oranı arttı. Türkiye'deki tahmini evcil köpek sayısı 2012’den buyana artış eğiliminde. European Pet Food Industry verilerine göre Türkiye’de her 100 haneden 5 tanesinde evcil köpek var. Avrupa Birliği'ne göre bu oran çok düşük olmakla birlikte hızlı bir artış eğilimi olduğu da görülüyor. Türkiye'de evcil hayvan ve evcil hayvan mamalarının satın alınabileceği 14 binin üzerinde perakende satış noktası bulunuyor” dedi.