Evde bakım maaşı yatan iller: Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı (yardımı) ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve onların ailelerine sağlanan önemli bir sosyal destek hizmeti. Hak sahipleri, Kasım ayı ödeme takvimini araştırıyor.

KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ve sonrasındaki günlerde illere göre kademeli şekilde yapılmaktadır. Bu bilgiye göre, Kasım 2025 ayı evde bakım parası ödemeleri bugün (12 Kasım) itibarıyla henüz başlamadı. Ödemelerin, genel takvime uygun olarak 15 Kasım'dan itibaren hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlanması beklenmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Temel Şartlar

Ağır Engellilik Şartı: Yardımı alacak kişinin durumunun Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmiş olması ve genellikle ağır engelli (rapor oranı genellikle %90 ve üzeri) olduğunun tespit edilmesi gerekir.

Bakımı Üstlenen Kişi Şartı: Bakımı üstlenecek bir aile üyesinin bulunması ve bu kişinin resmi olarak herhangi bir sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.

Bakıma Muhtaç Kişi Şartı: Bakıma muhtaç kişinin kendisinin herhangi bir sosyal güvencesi veya emeklilik maaşı olmaması gerekmektedir.

Gelir Şartı (Kritik Eşik): Bu yardımın en önemli şartı, hanede yaşayan tüm bireylerin toplam gelirinin, hanedeki kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan kişi başına düşen aylık tutarın, o dönemki asgari ücretin üçte ikisini (2/3'ünü) aşmamasıdır. (Uygulamada doğru eşik asgari ücretin net tutarının 2/3'üdür).