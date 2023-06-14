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  • 14 Haziran evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

14 Haziran evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödenen evde bakım paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Haziran ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki 14 Haziran evde bakım maaşları yattı mı?

14 Haziran 2023 | 12:15
Son Güncellenme: 14 Haziran 2023 | 12:21
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14 Haziran evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engelli yakınına evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuzla engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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