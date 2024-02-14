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Evlilik kredisi başvuruları yarın 5 ilde başlıyor: İşte başvuru için gerekli 3 şart

Evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin TL değerindeki evlilik kredisine başvurular 15 Şubat 2024 itibarıyla (yarın) başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu hakkında soruları yanıtlayarak başvuru koşullarını anlattı. İşte detaylar...

14 Şubat 2024 | 16:31
Evlilik kredisi başvuruları yarın 5 ilde başlıyor: İşte başvuru için gerekli 3 şart

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için bilinmesi gerekenler;

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR 

"Aile ve Gençlik Fonu"na başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Başvurular söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlanacak.

UYGULAMANIN BAŞLAYACAĞI 5 İL

İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerin başvuruları alınacak.

İlerleyen süreçte ise programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI 

Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

  1. Fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
  2. Yararlanacak çiftlerin gelir toplamının brüt iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor.
  3. Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.
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