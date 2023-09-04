Eylül 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2023 Eylül işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira kontratı yenileyecekler tarafından eylül ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Eylül ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Eylül 2023 işyeri kira artış oranı...

2023 EYLÜL AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Eylül ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Temmuz ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani %56,28 oranında artış yapılabilecektir.

2023 AĞUSTOS AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2023

TÜFE Kira Artış Oranı: % 56,28

Kira Artış Tutarı: 5.628,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.628,00 TL

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda kira artış sınırlaması uygulamasının devam edeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." diye konuşmuştu.

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira