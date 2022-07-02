Meta Cuma günü, dijital cüzdanı Novi’yi 1 Eylül’de kapattığını duyurmuştu. Hareket, kripto para piyasasında geniş bir gerileme sonrası geldi. Bu Facebook’un birkaç yıl önce başlattığı, eskiden Libra olarak bilinen Diem projesinin son kalıntısıydı…

CNBC’nin haberine göre Meta, Novi dijital cüzdanını 1 Eylül’de kapatmayı planlıyor.

Şirket, Novi’nin web sitesinde yaklaşan kapanışı duyurdu.

Meta, Novi kullanıcılarının Novi hesaplarında kalan bakiyelerini kapanış tarihinden önce çekmeleri gerektiğini söyledi. Şirket, kişilerin kalan bakiyelerini banka hesaplarına aktarabileceklerini veya uygun olduğunda dijital fonları nakit olarak çekebileceklerini söyledi.

Novi kullanıcıları 1 Eylül’den sonra hesaplarına erişemeyecek, bu da işlem geçmişi gibi hesap bilgilerini alamayacakları anlamına geliyor.

Şirket, Novi’yi geçen Ekim ayında kripto para borsası Coinbase’in yardımıyla beta veya test sürümü olarak piyasaya sürmüştü.

Meta, Novi cüzdanıyla birlikte Facebook liderliğindeki bir dernek tarafından desteklenen Diem kripto para birimini yayınlamayı ve kabul etmeyi planlamıştı.

Bununla birlikte, Meta-destekli Diem Derneği tarafından denetlenen Diem kripto para projesi, düzenleyicilerin yoğun incelemesiyle karşı karşıya kaldı ve bu da ölümüne yol açtı. Projenin lideri David Marcus, geçtiğimiz Kasım ayında Facebook’tan ayrıldığını duyurdu.

Diem CEO’su Stuart Levey o zaman yaptığı açıklamada , “Ağın tasarımı hakkında olumlu önemli geri bildirimler vermemize rağmen, federal düzenleyicilerle yaptığımız diyalogdan projenin ilerleyemeyeceğini açıkça gördük” demişti.