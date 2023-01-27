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Fadıl Akgündüz hakkında tutuklama kararı

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ile Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.

27 Ocak 2023 | 14:54
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Fadıl Akgündüz hakkında tutuklama kararı

Kamuoyunda ''Jet Fadıl'' olarak bilinen Fadıl Akgündüz için "dolandırıcılık" suçundan yeniden tutuklama kararı verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Fadıl Akgündüz Siirt'ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Akgündüz'ün yeğeni sanık Mehmet Salih Obut ile çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmaları ve tutuklanmaları istendi.

Mahkeme heyeti, Akgündüz ve Obut'un tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava dosyası soruşturma aşamasındayken 22 Mart 2015'te tutuklanan Akgündüz, 28 Mart 2017'deki duruşmada tahliye edilmişti.

2 BİN 443 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianamenin davanın görüldüğü sırada birleştirilmesine karar verilmişti.

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