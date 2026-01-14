Enflasyonun hedeflenen seviyelere yakın seyretmesi, piyasalarda Fed'in faiz artırım döngüsünü tamamen sonlandırdığı ve artık indirimlerin zamanlamasına odaklandığı algısını güçlendirdi. Ocak ayı toplantısı için genel kanı faizlerin sabit bırakılması yönünde olsa da Jerome Powell'ın basın toplantısında Mart ve Mayıs ayları için vereceği "indirim" sinyalleri piyasaların asıl yakıtı olacak.

Yatırımcılar, faiz oranından ziyade karar metnindeki ifadeleri ve Powell’ın sözlü yönlendirmelerini takip edecek. Özellikle istihdam piyasasının gücü ile enflasyon arasındaki dengeye dair yapılacak vurgular, dolar endeksi (DXY) ve ABD on yıllık tahvil faizleri üzerinde sert hareketlere yol açabilir.

Fed'den gelecek güvercin tonlu (faiz indirimi yanlısı) mesajlar, küresel bazda altın fiyatlarını destekleyebilir ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Aksine, enflasyon riskine vurgu yapan sert bir duruş, doların küresel ölçekte değer kazanmasına ve teknoloji hisseleri başta olmak üzere borsalarda satış baskısına neden olabilir.