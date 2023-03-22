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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi... İç ve dış piyasaları önemli ölçüde etkileyen FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

22 Mart 2023 | 14:34
Son Güncellenme: 22 Mart 2023 | 14:39
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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak FED faiz kararında. ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantının ardından Mart ayı FED faiz karar açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED faiz kararı beklentisi ne?

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed'in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile getirdi.

Emtia tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, haftanın ilk yarısında altının ons fiyatı yüzde 2,5 gerileyerek 1.940 dolara inerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 yükselişle 74,7 dolara çıktı.

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