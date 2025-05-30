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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı hem ABD'de hem de küresel piyasalarda önemli sonuçlar doğuruyor. Gözler FED toplantısında alınacak olası faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

30 Mayıs 2025 | 12:23
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası olan Federal Reserve (FED) tarafından belirlenen politika faiz oranıdır. Bu karar, ekonominin yönünü belirlemede son derece etkili olup, hem ABD'de hem de küresel piyasalarda önemli sonuçlar doğurur. FED faiz kararı genellikle 6 haftada bir yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında açıklanır. Yatırımcıların gözleri bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. 

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Haziran ayındaki toplantısını 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek. Faiz kararının ise 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2025

  • Fed'in bir sonraki toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak; bu yıl için planlanan dördüncü toplantı olacak.
  • Fed, ekonomik koşulları değerlendirmek ve para politikasında değişiklik gerekip gerekmediğini görmek için toplantılar düzenliyor.
Tarih Aralığı Ay Toplantı Türü
17-18 Haziran Haziran ⭐ Ekonomik Projeksiyonlu Toplantı
29-30 Temmuz Temmuz Olağan Toplantı
16-17 Eylül Eylül ⭐ Ekonomik Projeksiyonlu Toplantı
28-29 Ekim Ekim Olağan Toplantı
9-10 Aralık Aralık ⭐ Ekonomik Projeksiyonlu Toplantı

FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

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