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FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimiyle birlikte mayıs ayı toplantı tarihi belli oldu. Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi...

25 Nisan 2023 | 15:48
Son Güncellenme: 25 Nisan 2023 | 15:53
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FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi

FED faiz toplantısı küresel piyasalarda takip ediliyor. ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimiyle birlikte mayıs ayı toplantı tarihi belli oldu.

FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? 

Yıllık takvime göre; mayıs ayı FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı kamuoyuna bildirilecek.

Mart ayı faiz kararı ne olmuştu? 

Son toplantısını mart ayında yapan Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltmişi.

Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

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