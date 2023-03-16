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Fed'in faiz konusundaki bir sonraki hamlesi ne? Tahminler değişti

Piyasalar, FED'in faiz oranıyla ilgili olarak gelecek hafta ne yapacağı konusunda fikir değiştirdi. CNBC'ye göre Fed politika yapıcıları, finans sektörünün sağlığı hakkında daha büyük ipuçları için makroekonomik raporların yanı sıra küçük bankaları izleyecekler.

16 Mart 2023 | 09:04
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Fed'in faiz konusundaki bir sonraki hamlesi ne? Tahminler değişti

Fed'in merakla beklenen 21-22 Mart'taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına bir hafta kalırken, bankacılık sektöründe yaşananlar Fed'in faiz kararına yönelik beklentileri değiştirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta ABD Kongresi'nde verdiği "şahin" mesajlar ve güçlü gelen istihdam verileri sonrası artan 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile değişmiş görünüyor.

Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara vereceğine dair beklentiler gündeme gelirken, birçok analist enflasyon verisinin ardından bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini dile getirdi.

CNBC'nin haberine göre Çarşamba sabahı CME Group verilerine göre, faiz artırımı yapılmama olasılığı %65′e kadar çıktı. Bununla birlikte tahminler dalgalı bir seyir izledi; tahminler faiz artırımı yapılmaması ile 0,25 puanlık bir artış arasında neredeyse yüzde 50 - yüzde 50 bir bölünme olduğunu gösteriyor.

Habere göre Başkan Jerome Powell ve diğer Fed politika yapıcıları, faiz artırımına ilişkin soruyu, gelmeye devam eden makroekonomik raporların yanı sıra bölgesel bankalardan gelen verileri ve finans sektörünün sağlığı hakkında daha büyük ipuçları sağlayabilecek hisse fiyatlarını izleyerek çözecekler.
 

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