Fermuar sistemi kamerada: Nasıl hayat kurtarır?

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda trafikte ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Fermuar Sistemi Hayat Kurtarır



• Ambulans hedefine hızla ulaşır

• Yaralılar ve acil hastalar hızla tedavi edilir

• Acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar



Ambulanslarımıza Fermuar Sistemiyle yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ederiz#yaşamayolver pic.twitter.com/CNea7W498E — Samsun İl Sağlık Müdürlüğü (@samsunilsaglik) December 4, 2024





İl Sağlık Müdürlüğü kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından "yaşama yol ver, fermuar sistemi hayat kurtarır", "ambulans hedefine hızla ulaşır", "acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar" notuyla paylaşarak, ambulanslara fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti.

FERMUAR SİSTEMİ NEDİR?

AA'nın derlemesine göre acil vakalara yetişebilmek için 112 Acil Sağlık İstasyonu'ndan 90 saniyede çıkan ambulanslar, emniyet şeridi yer almayan ve ikiden fazla şeritli olan yollarda, sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise soluna yanaşarak ambulansın orta kısımdan geçişine imkan tanıyan "fermuar sistemi" sayesinde acil hastalara daha hızlı ulaşıyor.

Trafikte yol vermeyen veya yolu uygun şekilde açmayan sürücüler nedeniyle vakalara ulaşmakta zorluk çeken ambulanslar, fermuar sistemi ile bir dakika daha hızlı varabilecekleri acil hastaların yaşama şansını da yükseliyor.