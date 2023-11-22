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Fiat 500e için kasım kampanyasını duyurdu

Fiat, tamamen elektrikli modeli 500e'ye özel kasım kampanyası düzenlediğini duyurdu.

22 Kasım 2023 | 11:38
Son Güncellenme: 22 Kasım 2023 | 12:21
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Fiat 500e için kasım kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamada Fiat'ın elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan 500e için düzenlenen kasım kampanyası duyuruldu.

Açıklamaya göre 500e satın almak isteyenler, Koç Fiat Kredi’den kullanabilecekleri 200 bin TL için yüzde 1,99'luk faiz oranıyla 12 aylık kredi imkanından yararlanabilecek. Ayrıca kampanya çerçevesinde alternatif olarak 10 bin TL'lik EŞARJ hediye kartı fırsatı sunuluyor. Kampanya ile verilen kart, Türkiye'deki tüm halka açık istasyonlarda AC ve DC şarj için güncel tarifeler üzerinden kullanılabilecek.

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