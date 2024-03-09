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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

09 Mart 2024 | 02:11
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3,1'e çıkabileceği kaydedildi. Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı. Fitch'in takvimine göre Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.

İngiliz ekonomist Ash'ten Fitch yorumu

AA'nın haberine göre Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti. AA

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