Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Galataport ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları tahtında sağlanmış borçların, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacak. Bankalar KAP'a açıklamalarında şu bilgileri paylaştı: