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  • Yapılandırma KAP'a bildirildi: 4 banka Galataport'a ortak oluyor

Yapılandırma KAP'a bildirildi: 4 banka Galataport'a ortak oluyor

Galataport ve tüm kredi veren taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi yapıldığı açıklandı. Açıklamaya göre Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacak.

17 Aralık 2024 | 11:42
Yapılandırma KAP'a bildirildi: 4 banka Galataport'a ortak oluyor

Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Galataport ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları tahtında sağlanmış borçların, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacak. Bankalar KAP'a açıklamalarında şu bilgileri paylaştı:

  • Yapı Kredi: Bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin %13,2'sine tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklenmekte olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
  • Garanti BBVA: Bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin %12,28'ine tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklenmekte olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır. 
  • İş Bankası: Bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin %7,18'ine tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklenmekte olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
  • TSKB: Bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin %5,23'üne tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklenmekte olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
     
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16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
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