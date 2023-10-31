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Gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti

Ekonomim Gazetesi başyazarı, duayen gazeteci Osman Arolat bu sabah vefat etti.

31 Ekim 2023 | 09:29
Son Güncellenme: 31 Ekim 2023 | 09:49
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Gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti

22 Ekim Pazar gününden bu yana tedavi gören Osman Saffet Arolat, bu sabah 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Osman Arolat kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı. En son Ekonomi gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.

Arolat, anılarını, Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları kitap dizisinde topladı. 

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