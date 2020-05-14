TOKİ Başkanlığı’nın Gaziantep’te inşa edeceği sosyal konut projesi için kura çekiliş işlemi bugün başlıyor.1900 konutluk proje için başvuruda bulunan vatandaşların kura çekiliş detaylarını merak ediyor. İşte TOKİ Gaziantep Güneykent kura çekilişine dair tüm detaylar…

TOKİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY GÜNEYKENT KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Gaziantep kura çekilişi için geri sayım başladı. TOKİ Gaziantep Güneykent 1330 adet 2+1 konut, 570 adet 3+1 konut için başvuruda bulunmuş vatandaşlar için hak sahipleri belirlendi. Çekiliş sabah saat 10.00’da yapıldı.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Gaziantep kura sonuçları E-devletten ve TOKİ’nin resmi sitesinden çekilişten sonra öğrenilebilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayınlanan isim listesi için aşağıdaki linke tıklayınız

TOKİ GAZİANTEP GÜNEYKET KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY GÜNEYKENT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kuralar, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ GAZİANTEP GÜNEYKENT CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİANTEP DİĞER KURA TARİHLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir 2200 / 100000 Konut Toplu Konut Projesi (H.B.): 1540 adet 2+1, 660 adet 3+1 olmak üzere toplam 2.200 konut (15 Mayıs 2020)

Gaziantep İli Nizip İlçesi 500/100000 Konut Projesi: 350 adet 2+1, 150adet 3+1 olmak üzere toplam 500 konut (2 Haziran 2020)

Gaziantep İli İslahiye İlçesi 400/100000 Talep Örgütlenme Projesi. 280 adet 2+1, 120 adet 3+1 olmak üzere toplam 400 konut (10 Temmuz 2020)

Gaziantep İli Gaziantep Nurdağı 200/100000Toplu Konut Projesi: 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 200 konut (10 Temmuz 2020)

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE İMKANI

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.