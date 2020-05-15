Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenen her yıl 100 bin sosyal konut projesinde bugün Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir için çekiliş düzenleniyor. TOKİ Gaziantep Şahinbey konutlarının 1540’ı 2+1 tipinde, 660’i ise 3+1 tipinde inşa edilecek.Toplam 2200 konutluk Kuzeyşehir projesi için yapılan kura çekilişi ile ev almaya hak kazananlar belli olacak. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ GAZİANTEP KUZEYŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir toplu konut projesi için bugün saat 10:00’da çekiliş yapılıyor.

TOKİ GAZİANTEP KUZEYŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Gaziantep kura sonuçları E-devletten ve TOKİ’nin resmi sitesinden çekilişten sonra öğrenilebilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayınlanan isim listesi için aşağıdaki linke tıklayınız

TOKİ GAZİANTEP KUZEYŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY GÜNEYKENT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kuralar, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.