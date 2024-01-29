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  • Geçen yıl 3.7 milyon kırmızı benekli alabalığın suya bırakıldığı 3 bölge

Geçen yıl 3.7 milyon kırmızı benekli alabalığın suya bırakıldığı 3 bölge

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 2023 yılında 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalığın orman içi derelere salındığını ifade etti.

29 Ocak 2024 | 13:12
Geçen yıl 3.7 milyon kırmızı benekli alabalığın suya bırakıldığı 3 bölge



Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, DKMP Genel Müdürlüğü istasyonlarında, Türkiye'de doğal olarak bulunan kırmızı benekli alabalık türünden her yıl milyonlarca üretildiğini ve orman içi sulara bırakıldığını bildirdi.

Orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynaklarının korunması için Genel Müdürlükçe projeler yürütüldüğünü ifade eden Yumaklı, "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme istasyonlarında alabalık üretildiğini belirtti.

2002-2023 döneminde yaklaşık 42 milyon alabalık orman içi sulara bırakıldı

Bakan Yumaklı, söz konusu üç istasyonda yapılan üretim çalışmaları sonucunda 2023 yılında 3 milyon 700 bin alabalığın derelere salındığını, 2002-2023 döneminde ise yaklaşık 42 milyon alabalığın orman içi sulara bırakıldığını bildirdi.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Alabalıklar, bırakıldığı doğal habitatına yerleşimi, sürdürülebilirliği, adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi, büyüme periyotları ve damızlık boya ulaşan bireylerin yumurta performansı, yumurta çapı gibi konuların izlenmesi maksadıyla markalanarak izleniyor. Alabalıkların markalanarak derelere bırakılması ilk kez 2014 yılında gerçekleşti. 2014'ten bu yana yürütülen markalama çalışmalarında markalı alabalıklar belirli aralıklarla yeniden salındıkları yerlerden yakalanarak izleniyor."

Orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının takviyesiyle bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynaklarının korunması, doğal alabalık türleriyle ilgili farkındalığın artırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesinin yanı sıra ülkenin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir bir anlayışla gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirten Yumaklı, "Hele hele küresel ısınmanın yaşandığı, doğal dengenin hızla değiştiği bu dönemde ekosistemi korumak büyük önem taşıyor. Yürüttüğümüz projeler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla doğal zenginliklerimizi muhafaza etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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