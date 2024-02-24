ARA
Bist 100
9374,2
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
31,0444
0,1815%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6356
-0,0139%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0821
-0,0102%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,01
0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Geçen yıl boşanmaların en çok ve en az olduğu 2 il

Türkiye'de geçen yıl en çok boşanma 33 bin 297 ile İstanbul'da, en az boşanma 77 ile Bayburt'ta gerçekleşirken, söz konusu dönemde boşananların sayısı Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geçti.

24 Şubat 2024 | 15:31
Geçen yıl boşanmaların en çok ve en az olduğu 2 il

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşananların sayısı 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde boşanmaların en fazla olduğu il İstanbul, en az gerçekleştiği il ise Bayburt olarak belirlendi. Geçen yıl boşananların sayısı, nüfusu 100 binin altında olan Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bıraktı.

- Boşanmada İstanbul ilk, Bayburt son sırada

Geçen yıl en çok boşanma 33 bin 297 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili 14 bin 345 ile Ankara, 13 bin 639 ile İzmir, 7 bin 923 ile Antalya, 6 bin 834 ile Bursa takip etti. Boşanan çift sayısı Konya'da 4 bin 934'ü, Kocaeli'de 4 bin 767'yi, Mersin'de 4 bin 754'ü, Adana'da 4 bin 719'u buldu.

Bayburt ise 77 boşanma ile son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Hakkari'de 102, Ardahan'da 106, Gümüşhane'de 120 olarak hesaplandı.

- Evlenmelerde Tunceli son sırada

Söz konusu dönemde evlenmelerin en fazla olduğu il 106 bin 588 ile İstanbul olurken, bu ili 37 bin 269 ile Ankara, 30 bin 397 ile İzmir, 21 bin 837 ile Bursa takip etti.

Evlenmelerin en az gerçekleştiği il ise 419 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Bayburt 435, Ardahan 467, Gümüşhane 663 evlenme ile son sıralarda yerini aldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,01 0,73%
  • ALTIN ONS 2035,87 0,55%
  • BIST 100 9374,2 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,499 -0,004%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35028 0,13831%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,625 0,456%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0444 0,1815%
  • EURO/DOLAR 1,0821 -0,0102%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6356 -0,0139%
  • STERLIN/DOLAR 1,26696 0,06634%
Günün En Çok Okunanları
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
GERİ
İLERİ
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL