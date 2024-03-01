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Genç Kart nedir, kimler kullanabilir? Genç Kart başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

"GençKart" ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Genç Kart kimler kullanabilir? Genç Kart nasıl ve nereden başvuru yapılır?

01 Mart 2024 | 10:50
Son Güncellenme: 01 Mart 2024 | 11:01
Genç Kart nedir, kimler kullanabilir? Genç Kart başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GENÇ KART NEDİR, KİMLER KULLANABİLİR? 

İlgili karar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "GençKart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleriyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünün sanat etkinliklerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaşına giren gençlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart verileceği müjdesini duyurmuştu.

Erdoğan, bu karta sahip tüm gençlerin müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerini, zaman içinde uygulama kapsamında gençlere sunulan imkanların daha da genişletileceğini açıklamıştı.

GENÇ KART NEREDEN ALINIR?

Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor. 

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