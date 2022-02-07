Google, tarayıcısı Chrome’un simgesini 8 yıl aradan sonra değiştirmeye karar verdi. Yeni simge, kullandığınız cihaza ve işletim sistemine göre farklılıklar gösterecek

Chip.com.tr’nin haberine göre Google Chrome’un en son Canary sürümünü indiren kullanıcılar, tarayıcının simgesinin değişmiş olduğunu görebiliyor. Değişiklik, Google’ın web tarayıcısını temsil eden simgeyi sekiz yıl aradan sonra ilk kez yeniden tasarladığını gösteriyor. Google tasarımcısı Elvin Hu, bir Twitter ileti dizisinde yeniden tasarıma giden düşünce sürecini detaylandırdı.

Simgeye yakından bakıldığında gölgelerin kaldırılıp daha düz bir tasarıma geçildiği görülüyor. Ayrıca oranlar da değiştirilmiş ve renkler daha parlak hale getirilmiş.

Bu farklar, Chrome’u hangi platformda kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Örneğin, macOS sisteminde simge daha çok üç boyutluymuş gibi görünüyor. Hu’nun verdiği bilgilere göre, yeni simge birkaç ay içinde tüm platformlarda etkin bir şekilde görünmeye başlayacak.

Sosyal medyada ise kullanıcılar fazla bir fark olmadığı görüşünde.