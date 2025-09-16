GSB yurt personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personeli sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapılacak .Başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte, yüz binlerce adayın gözü kulağı şimdi Bakanlık tarafından yapılacak olan sonuç duyurusuna çevrildi.
GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci 12 Eylül'de tamamlandı. Başvuruların yoğun ilgi görmesinin ardından, değerlendirme işlemleri başladı ve adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.
Personel alım sonuçlarının Eylül ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, adayların erişimine Kariyer Kapısı üzerinden sunulacak. Bu nedenle başvuru yapan adayların, sonuç duyurusu için ilgili platformu takip etmeleri önem taşıyor.
SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt yönetim personeli alımına yönelik başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü sınavlara davet edilecek. İlan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü Sınav Kriterleri ve Değerlendirme
Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınavlarda adaylar, kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Sınavlar, adayların şu özelliklerini ölçmeyi amaçlıyor:
Mesleki alan bilgisi ve genel kültür seviyesi
Bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği
Liyakat, temsil kabiliyeti ve göreve uygun tutum ve davranışlar
Özgüven, ikna kabiliyeti ve liderlik vasıfları
Sözlü sınavlar, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların nihai sıralaması bu puanlara göre belirlenecek.
Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt yönetim personeli alımı için sözlü sınavları başarıyla geçen adayların yerleştirme süreci netleşti. Yapılan açıklamaya göre, yerleştirme işlemleri sözlü sınav puanına göre yapılacak.
Sözlü sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, cinsiyet ve il bazında belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları, adayların erişimine Kariyer Kapısı üzerinden sunulacak.
Göreve Başlama Süreci
Yerleştirme sonucu belli olan adaylar, belirlenen süre içerisinde yerleştirildikleri ildeki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevlerine başlayacak. Belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamayan adaylar, bu haktan feragat etmiş sayılacak. Adayların mağduriyet yaşamaması için sonuçları yakından takip etmeleri ve belirtilen takvime uymaları büyük önem taşıyor.