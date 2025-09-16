GSB yurt personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personeli sonuç sorgulama ekranı

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci 12 Eylül'de tamamlandı. Başvuruların yoğun ilgi görmesinin ardından, değerlendirme işlemleri başladı ve adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

Personel alım sonuçlarının Eylül ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, adayların erişimine Kariyer Kapısı üzerinden sunulacak. Bu nedenle başvuru yapan adayların, sonuç duyurusu için ilgili platformu takip etmeleri önem taşıyor.