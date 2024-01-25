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  • Güven endeksi ocakta perakende ticarette azaldı, inşaat ve hizmet sektöründe arttı

Güven endeksi ocakta perakende ticarette azaldı, inşaat ve hizmet sektöründe arttı

Güven endeksi, ocakta geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 4 artış gösterdi.

25 Ocak 2024 | 11:11
Güven endeksi ocakta perakende ticarette azaldı, inşaat ve hizmet sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 4 artarak 116,8, ticaret sektöründe yüzde 3,3 artarak 90,9’a çıktı. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1 azalarak 115,6’ya geriledi.

Hizmet sektöründe ocakta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 6,2, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,9, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4,9 artarken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 5,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,6 azaldı.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 6,6, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,6 artış gerçekleşti.

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