Enerji dağıtım, bina otomasyonu, kablo yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Hager Group, yıllık cirosunu bir önceki yıla göre 100 milyon Euro artırarak 2020 yılını 2.2 milyar Euro ciro ile kapattı. 2021 yılında enerji ölçüm cihazları ve akıllı bina otomasyonuna odaklanacak şirket, globalde yüzde 10 oranında büyümeyi hedefliyor. Şirketin Türkiye’deki hedefi ise bu yıl yüzde 30 büyüme.

Pandemi dönemi ile değişen ihtiyaçlar, enerji dağıtım sektörünü de etkiledi. Pandemi sürecinin duraksattığı projelere rağmen bu durumu avantaja çevirerek enerji depolama ve enerji verimliliği faaliyetlerine odaklanan Hager Group, 2019’a 2.1 milyar Euro olan cirosunu 2020 yılında 100 milyon Euro artırdı. Türkiye ayağında yüzde 30’luk bir büyüme hedeflediklerini belirten Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, Hager Group’un globaldeki büyüme hedefinin ise yüzde 10 oranında olduğunu açıkladı.

Dünya genelindeki 25 fabrikası ile 136 ülkede faaliyet gösteren Hager Group, Akıllı Bina Otomasyonu, Güvenlik Sistemleri ve Bina Kablo Aksesuarları ile enerji yönetim ve dağıtım sistemlerine öncülük ediyor.

Ciromuzun yüzde 7’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz

Hager’in genel iş kolları arasında Enerji Dağıtım, Bina Otomasyonu, Kablo Yönetimi ve Enerji Verimliliği olmak üzere 4 farklı faaliyet alanı bulunduğunu kaydeden Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, “Ar-Ge çalışmalarına önemli ölçüde yatırım yapan Hager, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında sektöre yön veren firmalarından biri olarak faaliyetini sürdüyor. Bünyesinde 760’ın üzerinde Ar-Ge çalışanı olan Hager, her yıl cirosunun yüzde 7’sini araştırma ve geliştirme çalışmaları için ayırmaktadır. Hager, inovasyon öncülüğü doğrultusunda bugün kendine ait tam 1700 adet patente sahiptir” dedi.

2020’de büyümeye devam ettik

Pandemi sürecinin tüm sektörler gibi başlarda enerji dağıtım sektörünü de etkilediğini ifade eden İşgör, “Ancak pandeminin başladığı dönemde salgın Avrupa’ya gelmeden önce bütün hammadde tedariğini sağlayarak üretim ağımızda herhangi bir aksama yaşanmasına izin vermedik. Pandemi süreci boyunca duraksayan projeler olmasına rağmen, durumu avantaja çevirerek enerji depolama ve enerji verimliliği üzerine odaklandık ve 2020 yılında 2019’a kıyasla daha fazla büyüme gerçekleştirdik” diye konuştu.