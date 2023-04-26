Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

1 HANGİ ÜLKEDE KAÇ SEÇMEN VAR YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. En az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu. Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı alfabetik olarak şöyle:

2 1- Almanya: 1.501.152

3 2- ABD: 134.246

4 3- Arnavutluk: 1.416

5 4- Avustralya: 53.902

6 5- Avusturya: 111.659

7 6- Azerbaycan: 11.036

8 7- Bahreyn: 1.359

9 8- Belarus: 643

10 9- Belçika: 153.443

11 10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

12 11 - Bosna Hersek: 2.946

13 12- Brezilya : 581

14 13- Bulgaristan: 6.391

15 14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

16 15- Cezayir: 2.280

17 16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

18 17- Çin: 4.337

19 18- Danimarka: 36.725

20 19- Estonya: 776

21 20- Fas: 685

22 21-Finlandiya: 6.791

23 22-Fransa: 397.086

24 23- Güney Afrika: 1.561

25 24- Gürcistan: 2.306

26 25-Hollanda: 286.753

27 26- Irak: 5.738

28 27- İran: 1.592

29 28- İrlanda: 6.770

30 29-İspanya: 7.430

31 30- İsrail: 5.088

32 31- İsveç: 42.773

33 32-İsviçre: 105.820

34 33- İtalya: 20.148

35 34- Japonya: 5.672

36 35- Kanada: 40.418

37 36- Karadağ: 1.704

38 37- Katar: 10.868

39 38- Kazakistan: 6.101

40 39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

41 40- Kore: 866

42 41- Kosova: 2.192

43 42- Kuveyt: 4.725

44 43- KKTC 140.111

45 44- Kuzey Makedonya: 4.107

46 45- Libya: 1.132

47 46- Litvanya: 795

48 47- Lübnan: 8.325

49 48- Lüksemburg: 1.507

50 49-Macaristan: 3.887

51 50- Malezya: 711

52 51- Malta: 2.808

53 52- Mısır: 2.327

54 53- Moldova: 861

55 54- Nijerya: 584

56 55- Norveç: 10.391

57 56- Özbekistan: 3.182

58 57- Pakistan: 1.233

59 58- Polonya: 10.457

60 59- Portekiz: 1.484

61 60- Romanya: 10.172

62 61- Rusya: 14.357

63 62- Sırbistan: 2.311

64 63- Singapur: 1.020

65 64- Slovak Cumhuriyeti: 642

66 65- Suudi Arabistan: 23.005

67 66- Tanzanya: 865

68 67- Tayland: 1.278

69 68-Türkmenistan: 635

70 69- Ukrayna: 2.608

71 70- Umman Sultanlığı: 1.395

72 71- Ürdün: 3.030

73 72- Yeni Zelanda: 1.115