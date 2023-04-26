ARA
Bist 100
4828,53
-1,28%
Bist 100
Dolar/TL
19,4288
0,0216%
Dolar/TL
Euro/TL
21,452
0,6423%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1042
0,5931%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,86
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke

Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke

14 Mayıs seçimleri için 73 ülkede sandık kurulacak, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy kullanma işlemleri yarın başlıyor. Peki, hangi ülkede kaç seçmen var? İşte liste:

26 Nisan 2023 | 11:30
Son Güncellenme: 26 Nisan 2023 | 11:42
0
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

1
HANGİ ÜLKEDE KAÇ SEÇMEN VAR

HANGİ ÜLKEDE KAÇ SEÇMEN VAR

YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. En az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu. Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı alfabetik olarak şöyle:
2
1- Almanya: 1.501.152

1- Almanya: 1.501.152

3
2- ABD: 134.246

2- ABD: 134.246

4
3- Arnavutluk: 1.416

3- Arnavutluk: 1.416

5
4- Avustralya: 53.902

4- Avustralya: 53.902

6
5- Avusturya: 111.659

5- Avusturya: 111.659

7
6- Azerbaycan: 11.036

6- Azerbaycan: 11.036

8
7- Bahreyn: 1.359

7- Bahreyn: 1.359

9
8- Belarus: 643

8- Belarus: 643

10
9- Belçika: 153.443

9- Belçika: 153.443

11
10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

12
11 - Bosna Hersek: 2.946

11 - Bosna Hersek: 2.946

13
12- Brezilya : 581

12- Brezilya : 581

14
13- Bulgaristan: 6.391

13- Bulgaristan: 6.391

15
14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

16
15- Cezayir: 2.280

15- Cezayir: 2.280

17
16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

18
17- Çin: 4.337

17- Çin: 4.337

19
18- Danimarka: 36.725

18- Danimarka: 36.725

20
19- Estonya: 776

19- Estonya: 776

21
20- Fas: 685

20- Fas: 685

22
21-Finlandiya: 6.791

21-Finlandiya: 6.791

23
22-Fransa: 397.086

22-Fransa: 397.086

24
23- Güney Afrika: 1.561

23- Güney Afrika: 1.561

25
24- Gürcistan: 2.306

24- Gürcistan: 2.306

26
25-Hollanda: 286.753

25-Hollanda: 286.753

27
26- Irak: 5.738

26- Irak: 5.738

28
27- İran: 1.592

27- İran: 1.592

29
28- İrlanda: 6.770

28- İrlanda: 6.770

30
29-İspanya: 7.430

29-İspanya: 7.430

31
30- İsrail: 5.088

30- İsrail: 5.088

32
31- İsveç: 42.773

31- İsveç: 42.773

33
32-İsviçre: 105.820

32-İsviçre: 105.820

34
33- İtalya: 20.148

33- İtalya: 20.148

35
34- Japonya: 5.672

34- Japonya: 5.672

36
35- Kanada: 40.418

35- Kanada: 40.418

37
36- Karadağ: 1.704

36- Karadağ: 1.704

38
37- Katar: 10.868

37- Katar: 10.868

39
38- Kazakistan: 6.101

38- Kazakistan: 6.101

40
39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

41
40- Kore: 866

40- Kore: 866

42
41- Kosova: 2.192

41- Kosova: 2.192

43
42- Kuveyt: 4.725

42- Kuveyt: 4.725

44
43- KKTC 140.111

43- KKTC 140.111

45
44- Kuzey Makedonya: 4.107

44- Kuzey Makedonya: 4.107

46
45- Libya: 1.132

45- Libya: 1.132

47
46- Litvanya: 795

46- Litvanya: 795

48
47- Lübnan: 8.325

47- Lübnan: 8.325

49
48- Lüksemburg: 1.507

48- Lüksemburg: 1.507

50
49-Macaristan: 3.887

49-Macaristan: 3.887

51
50- Malezya: 711

50- Malezya: 711

52
51- Malta: 2.808

51- Malta: 2.808

53
52- Mısır: 2.327

52- Mısır: 2.327

54
53- Moldova: 861

53- Moldova: 861

55
54- Nijerya: 584

54- Nijerya: 584

56
55- Norveç: 10.391

55- Norveç: 10.391

57
56- Özbekistan: 3.182

56- Özbekistan: 3.182

58
57- Pakistan: 1.233

57- Pakistan: 1.233

59
58- Polonya: 10.457

58- Polonya: 10.457

60
59- Portekiz: 1.484

59- Portekiz: 1.484

61
60- Romanya: 10.172

60- Romanya: 10.172

62
61- Rusya: 14.357

61- Rusya: 14.357

63
62- Sırbistan: 2.311

62- Sırbistan: 2.311

64
63- Singapur: 1.020

63- Singapur: 1.020

65
64- Slovak Cumhuriyeti: 642

64- Slovak Cumhuriyeti: 642

66
65- Suudi Arabistan: 23.005

65- Suudi Arabistan: 23.005

67
66- Tanzanya: 865

66- Tanzanya: 865

68
67- Tayland: 1.278

67- Tayland: 1.278

69
68-Türkmenistan: 635

68-Türkmenistan: 635

70
69- Ukrayna: 2.608

69- Ukrayna: 2.608

71
70- Umman Sultanlığı: 1.395

70- Umman Sultanlığı: 1.395

72
71- Ürdün: 3.030

71- Ürdün: 3.030

73
72- Yeni Zelanda: 1.115

72- Yeni Zelanda: 1.115

74
73- Yunanistan: 11.714

73- Yunanistan: 11.714

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,86 0,05%
  • ALTIN ONS 1997,69 0,03%
  • BIST 100 4828,53 -1,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4288 0,0216%
  • EURO/TURK LIRASI 21,452 0,6423%
  • EURO/USD 1,1042 0,5931%
  • INGILIZ STERLINI 1,24767 0,54517%
  • JAPON YENI 133,539 -0,147%
  • KANADA DOLARI 1,36241 -0,02568%
  • RUS RUBLESI 81,56 0,8769%
Günün En Çok Okunanları
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL