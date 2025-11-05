AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, eylemlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ'nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulduğu bildirildi.

Mali kayıtların muhafaza edilmesi ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi konusunda TMSF'nin kayyum olarak atandığı ifade edildi.

Soruşturma

Başsavcılıktan 16 Eylül'de yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden ise 4'ü tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

