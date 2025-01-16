Hayhay ve İş Bankası’ndan doğal gaz faturaları yönetiminde iş birliği

Finansal teknoloji şirketi Hayhay ile Türkiye İş Bankası, Başkentgaz abonesi kullanıcıların doğal gaz faturalarını daha kolay ve avantajlı şekilde yönetmelerini sağlayacak iş birliğine imza attı.

Kullanıcılar, İş Bankası aracılığıyla otomatik fatura ödeme talimatı vererek, Hayhay’ın mekanik doğalgaz sayaçları akıllı sayaçlara dönüştüren yeni ürünü Gazdata’yı ücretsiz temin edilebiliyor.

TASARRUF VE TÜKETİM KONTROLÜ

Doğal gaz sayaçlarına kolayca takılan Gazdata, NFC teknolojisi kullanarak topladığı tüketim verilerini kullanıcının akıllı telefonuna veya tabletine aktarıyor. Doğal gaz tüketiminin her an takip edilebilmesini sağlayarak kullanıcılarına tüketimi detaylıca analiz etme ve yüksek harcamaların önüne geçme imkânı sunuyor. Böylece geçmiş dönemlere ait tüketim verileriyle yapılan karşılaştırmalar sayesinde enerji tüketimi üzerindeki kontrol artıyor ve gereksiz kullanımlar en aza indiriliyor.

Özellikle kış aylarında artan doğal gaz masraflarının planlı şekilde yönetilmesini sağlayan cihaz ile kullanıcılar, enerji tüketim alışkanlıklarını daha iyi anlayarak tasarruf fırsatı yakalıyor. Bu sayede hem bireylerin bütçesine katkı sağlanıyor hem de enerji kaynakları daha verimli kullanılıyor.

AKILLI TAKİP İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI

Doğal gaz tüketiminde kademeli faturalandırmaya geçiş öncesinde kullanıcılara bütçe dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen çözüm, verimli tüketim yönetimi ile sürdürülebilirliğe de katkı sunuyor.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERİLEBİLİYOR

Başkentgaz abonesi İş Bankası müşterisi olmayan kullanıcılar İşCep’ten kolayca müşteri olduktan sonra; İş Bankası müşterileri de İşCep’teki Ödemeler menüsünden Talimat İşlemleri ve Fatura Talimatı Ver adımlarını izleyerek Başkentgaz faturaları için otomatik ödeme talimatı verebiliyor.