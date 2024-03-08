Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
12 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 10 yıl (3493) gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.