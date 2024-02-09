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Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapacak.

09 Şubat 2024 | 12:28
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 14 ay (420 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

13 Şubat Salı günü düzenlenecek ilk ihalede ise 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Aynı gün 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

 

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