Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

Bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirilecek programa katılmak isteyen kadın girişimciler, 15 Kasım’a kadar EY Türkiye’nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Ücretsiz sunulan program kapsamında bağımsız jüri tarafından seçilecek adaylar; eğitim, birebir mentorluk, iş geliştirme ve uluslararası ağlara erişim imkanına kavuşacak. Bu dönemle birlikte toplam 100 kadına ulaşmış olacak program, katılımcılara 60’tan fazla ülkede bini aşkın girişimciyi kapsayan küresel bir topluluğun parçası olma fırsatı sunuyor.

Programa katılacak adaylarda; şirkette en az yüzde 25 hisse sahibi olunması, ana karar vericilerden biri olunması, şirketin Türkiye merkezli ve en az 3 yıllık geçmişe sahip bulunması ile son iki yılda yıllık 20 milyon TL üzeri ciro elde edilmiş olması şartları aranıyor. EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Program Lideri Müge Tan Belviso, "Program kapsamında sunduğumuz eğitim, mentorluk ve küresel bağlantı fırsatları sayesinde girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmalarına, stratejik iş birlikleri geliştirmelerine ve sürdürülebilir başarı hikâyeleri oluşturmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz" diyor.