Hepsiburada, "Patili Dostlara Destek" sayfasını açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu sayfa üzerinden yapılan siparişler, teslimat adresi seçimine gerek kalmadan doğrudan Kurtaran Ev Derneği'ne gönderiliyor.

"Patili Dostlara Destek" sayfasında indirimli fiyatlarla satışa sunulan mama, mama kabı, taşıma kutusu gibi ürünlerin satışından Hepsiburada herhangi bir gelir elde etmezken, ürünlerin teslimatını HepsiJet ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Hayvanseverler, "Patili Dostlara Destek" sayfası üzerinden alışveriş yapmanın yanı sıra sayfayı çevreleriyle paylaşarak da dayanışmanın büyümesine katkı sağlayabiliyor.

Hepsiburada, Kurtaran Ev Derneği'nin çip ve karne sponsoru olarak, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için izleme, tedavi ve iyi koşullarda barındırmayı öncelikli adım olarak görüyor.

Şirket, "Patili Dostlara Destek" sayfası ile Kurtaran Ev Derneği'nin bakımını sağladığı kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına iş ortakları ve müşterileriyle destek olmayı amaçlıyor.

Sayfada sunulan ürünler, derneğin bakımındaki hayvanların ihtiyaçlarına göre düzenli olarak güncelleniyor. Test amacıyla sınırlı bir kitleye açılan sayfadan yapılan ilk siparişler, HepsiJet tarafından Kurtaran Ev Derneği'ne ulaştırıldı.

Ayrıca, Hepsiburada'nın sivil toplum kuruluşlarını e-ticarete kazandırmak ve daha geniş kitlelere erişimlerini sağlamak amacıyla başlattığı HepsiYürekten programı kapsamında, Kurtaran Ev Derneği de bir mağaza açtı.

Bu mağazada satışa sunulan "destek kartı" adı verilen kartpostallardan satın alan hayvanseverler, derneğe destek sağlıyor. Destek kartlarından elde edilen gelirler, Kurtaran Ev Derneği'nin ana amaçları doğrultusunda, kurtarılan hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanılıyor.