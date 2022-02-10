2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. İstanbul’un nüfusu 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı.
TÜİK verilerine göre İstanbul’da yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766’sının kütüğü İstanbul’a kayıtlı. Kentte, İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 767 bin 428. Sivaslıları, 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile Giresunlular takip ediyor. (İstanbul’da en çok nereli var?)
Peki, herkes kütüğüne kayıtlı olduğu ilde yaşasa nasıl bir tablo olurdu. TRT’nin derlemesi göre bu durumda Şanlıurfa, 3 milyona yakın nüfusuyla birinci sırada olacaktı.
İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il böyle olacaktı…
1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
16- Van / 1 milyon 613 bin 293
17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239
19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623
22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821
23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948
24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36
25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277
26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943
27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320
28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538
29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893
30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280
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