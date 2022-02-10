2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. İstanbul’un nüfusu 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı.

TÜİK verilerine göre İstanbul’da yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766’sının kütüğü İstanbul’a kayıtlı. Kentte, İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 767 bin 428. Sivaslıları, 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile Giresunlular takip ediyor. (İstanbul’da en çok nereli var?)

Peki, herkes kütüğüne kayıtlı olduğu ilde yaşasa nasıl bir tablo olurdu. TRT’nin derlemesi göre bu durumda Şanlıurfa, 3 milyona yakın nüfusuyla birinci sırada olacaktı.

İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il böyle olacaktı…