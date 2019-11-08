Hilton’dan öğrencilere hediye
Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrenciler bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanacak olan ara tatile giriyorlar.
Hilton da ara tatil için çocuklara özel kampanyalar hazırladı. Seçkin bölgelerdeki Hilton tesislerinde ‘çocuklar için ücretsiz konaklama ve yemek’ paketleri sayesinde 12 yaşına kadar çocuklar ücretsiz konaklayabiliyor.
Ayrıca, beş yaşına kadar çocuklar otel restoranlarında ücretsiz kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği fırsatından da faydalanabiliyorlar.
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