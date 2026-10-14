AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 14 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artırması bekleniyor. Kentte saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşan fırtınayla birlikte yer yer şiddetli sağanak yağış öngörülüyor.

AKOM'un yayımladığı raporda, İstanbul'da gün boyunca yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtildi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 17, öğle saatlerinde 18, akşam 16 ve gece saatlerinde 15 derece olması bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için kritik saat uyarısı

AKOM'un değerlendirmesine göre, yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Saat 17.00'ye kadar Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise yağışların Anadolu Yakası genelinde şiddetini artırması bekleniyor.

Megakentte yağış devam edecek

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre, 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak, 16 Ekim Cuma günü ise sağanak yağış bekleniyor. 17 Ekim Cumartesi günü yağışların yeniden kuvvetlenmesi öngörülürken, hava sıcaklıklarının üç gün boyunca 11 ila 16 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü yağış beklenmiyor

18 Ekim Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor. 19 Ekim Pazartesi günü yerel, 20 Ekim Salı günü ise aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 11 ila 17 derece arasında seyretmesi bekleniyor.